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"وعد الآخرة ينتظركم".. الزهار يوجه رسالة للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وعد الآخرة ينتظركم".. الزهار يوجه رسالة للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال



غزة /سما/

وجه عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، مساء اليوم الإثنين، رسالة جوهرية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الزهار، خلال المهرجان الالكتروني في ذكرى انطلاقة الحركة الـ33: "نقول للأسرى حريتكم دين في أعناقنا لا تغيبون عن ضمائرنا لحظة واحدة ووعدنا وقسمنا لله أن تكونوا بيننا لتكتمل الفرحة الكبرى بتحريركم".

وأكد ان الانتفاضة المباركة انتهت بطرد المجرمين من قطاع غزة وتطهير أرضها وشعبنا قهر جنود الجيش الذي لا يقهر، مشيرًا إلى ان انطلاقة "حماس "كانت سببا لما نحن فيه اليوم من عزة قوات فصائل الشعب المسلحة بأيايمنا لتحرير فلسطين كل فلسطين.

وتابع: "ما نحن فيه من كرب ليس قضية أبدية ووعد الآخرة ينتظركم وكل المساجد وكل الكنائس في شوق إلى صوت التكبيرات"، مشددًا على أن شعوب الأمة العربية والاسلامية وكل إنسان حر ينتظرون وعد الاخرة ليختفي الظلام إلى الأبد وتشرق شموس الحرية في كل مكان.

#محمود الزهار #حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #صفقة تبادل الأسرى

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