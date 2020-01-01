  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: 5 جينات "تسرع" وفاة مريض كورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: 5 جينات "تسرع" وفاة مريض كورونا



وكالات

حددت 5 جينات في جسم الإنسان، تزيد من إصابة الشخص بحالة خطرة من فيروس كورونا المستجد وقد تؤدي إلى الموت.


وجمعت جامعة إدنبرة في بريطانيا الحض النووي لأكثر من 2700 مصاب بفيروس كورونا في 208 وحدة عناية مركزة في أنحاء بريطانيا.

وشملت الدراسة أخطر الحالات للمصابين بالفيروس، حيث توفي 22 بالمئة ممن شملتهم الدراسة، بينما يحتاج 74 بالمئة من المصابين لأجهزة تنفس صناعي.

وتمت مقارنة المعلومات الجينية لهؤلاء المرضى بـ 100 ألف بريطاني مجهول، وظهرت 5 جينات على أنها شائعة للغاية في حالات كوفيد-19 الخطرة.

 الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا يمكن أن يساعد العلماء على تحديد الأدوية الموجودة مسبقا والتي يمكن أن تساعد في علاج كوفيد-19.

وتم تعريف الجينات على أن 2 منها هي من نوع الكروموسوم 19 وتسمى TYK2 و DPP9، ويسمى الجين الوراثي الثالث IFNAR2 ، ويوجد في الكروموسوم 21.

أما  CCR2 هو جين موجود في الكروموسوم الرابع، ويقع OAS1 في الكروموسوم الثاني عشر.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحدد جينات معينة تلعب دورا في الإصابة بمرض فيروس كورونا، وبالتالي تعرضها كأهداف للعلاجات المحتملة.

وتنقسم الجينات الخمسة إلى واحدة من مجموعتين: الجينات المعدلة الناتجة من الالتهاب، أو الأدوية المضادة للفيروسات

#جينات #فيروس كورونا #وفاة كورونا #مريض كورونا

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

فيديو ينشر لأول مرة.. قاسم سليماني في مطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق

الأخبار الرئيسية

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمستحقات الموظفين ولقاحات كورونا..

وزارة الصحة توضح بشأن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين

تحذيرات من خطورة الأزمة المالية للاونروا.. مؤتمر المشرفين يؤكد رفضه قرار تجزئة رواتب العاملين بـ"أونروا"