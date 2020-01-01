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"كهرباء القدس" تركب محولاً في بلدة الجديرة لتحسين قوة التيار الكهربائي في المنطقة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء القدس" تركب محولاً في بلدة الجديرة لتحسين قوة التيار الكهربائي في المنطقة



القدس المحتلة /سما/

قامت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس بتركيب محول كهربائي جديد في منطقة الجديرة بقدرة 10 ميغا واط، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 750 الف شيكل، وذلك للمساهمة في تحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي لقرى بيرنبالا، والجيب، الجديرة وقرى شمال غرب القدس.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة م. صلاح علقم إن الطواقم الفنية في كهرباء القدس قامت بتهيئة البنية التحتية للمغذيات في المنطقة قبل تركيب المحول الذي سيساهم في تحسين جودة واستمرارية تزويد التيار الكهربائي للمنطقة.

وأضاف علقم هذا المحول سيحسن اداء النظام الكهربائي ويرفع من كفاءة الطاقة المزودة للمنطقة، هذا بالإضافة إلى استيعاب تنامي الاحمال، وتخفيف الانقطاعات الكهربائية للمنطقة والمناطق المحيطة بها، مؤكداً أن الشركة وطواقمها تعمل على مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي وتطوير البنية التحتية للكهرباء في مختلف مناطق الامتياز.

#كهرباء القدس #محول كهربائي

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