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إصابة 4 عناصر من الأمن الوطني بجروح في مخيم بلاطة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 عناصر من الأمن الوطني بجروح في مخيم بلاطة



نابلس /سما/

أصيب أربعة عناصر من قوات الأمن الفلسطيني، اليوم الاثنين، بجروح وحروق جرّاء مهاجمتهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف خلال قيامهم بمهام حفظ الامن في مخيم بلاطة.

وذكرت مصادر أمنية بأنه تم معالجة ثلاثة عناصر ميدانيا، فيما نقل الرابع الى المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس اثر اصابته بحروق متوسطة في الوجه واليد. وقام محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان بعيادته في المستشفى والاطمئنان على صحته.

واضافت ذات المصادر بأنه ومنذ انتشار افراد الاجهزة الامنية في المخيم في نهاية تشرين اول الماضي اصيب اكثر من اربعين منهم جراء مهاجمتهم بالمولوتوف والحجارة، فيما اصيب احدهم بشظية في رأسه، وآخر بعيار ناري في بطنه.

وكان مخيم بلاطة قد شهد احداثا مؤسفة في نهاية تشرين اةل الماضي أسفرت في حينه عن مقتل الشاب حاتم ابو رزق وإصابة آخرين بجروح.

#الاجهزة الامنية #اصابات #مخيم بلاطة #زجاجات المولوتوف

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