  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المحكمة المركزية توعز بتعديل لائحة اتهام نتنياهو في ملف "4000"

الإثنين 14 ديسمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة المركزية توعز بتعديل لائحة اتهام نتنياهو في ملف "4000"



القدس المحتلة /سما/

أوعزت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس إلى النيابة العامة بتعديل عدة مواد في لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية "بيزك – والا"، المعروفة إعلاميًا بالملف أربعة آلاف.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، طالب القُضاة بالفصل بين الاتهامات المنسوبة إلى نتنياهو وبين الأفعال المنسوبة إلى أبناء عائلته الذين لا يُتهمون بهذه القضية وكذلك الإفصاح عن المنافع المادية التي يُتهم نتنياهو بتلقيها كرشوة.
 
وأوضحت القناة أن المحكمة أمرت بتقديم اللائحة المعدلة حتى نهاية الشهر الجاري.

#المحكمة الاسرائيلية #نتنياهو #قضايا فساد #تهم نتنياهو #ملف 4000

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمستحقات الموظفين ولقاحات كورونا..

وزارة الصحة توضح بشأن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين

تحذيرات من خطورة الأزمة المالية للاونروا.. مؤتمر المشرفين يؤكد رفضه قرار تجزئة رواتب العاملين بـ"أونروا"