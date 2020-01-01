المحكمة المركزية توعز بتعديل لائحة اتهام نتنياهو في ملف "4000"

القدس المحتلة /سما/

أوعزت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس إلى النيابة العامة بتعديل عدة مواد في لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية "بيزك – والا"، المعروفة إعلاميًا بالملف أربعة آلاف.



وبحسب قناة "كان" العبرية، طالب القُضاة بالفصل بين الاتهامات المنسوبة إلى نتنياهو وبين الأفعال المنسوبة إلى أبناء عائلته الذين لا يُتهمون بهذه القضية وكذلك الإفصاح عن المنافع المادية التي يُتهم نتنياهو بتلقيها كرشوة.



وأوضحت القناة أن المحكمة أمرت بتقديم اللائحة المعدلة حتى نهاية الشهر الجاري.