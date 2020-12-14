أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

الدوحة /سما/

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده "الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": " أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".