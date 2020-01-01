الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

الخليل /سما/

ترأس محافظ الخليل اللواء جبرين البكري الاجتماع الدوري لمدراء مديريات الصحة الأربع، ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة، في مكتبه اليوم الأثنين، وذلك لبحث آخر مستجدات الحالة الوبائية والامكانيات في كل من مديريات الصحة والمشافي لمواجهة جائحة كورونا، بحضور مسؤول ملف كورونا في المحافظة د. عفيف العطاونة، ونائب المحافظ خالد دودين.



قدم مسؤول ملف كورونا في المحافظة د. عفيف العطاونة شرحاً تفصيلياً عن الحالة الوبائية في المحافظة ككل فيما يخص الاصابات، المسحات، العينات، مناطق انتشار الفيروس، ومدى اقبال المواطنين على عمل فحص كورونا.



وتطرق مدير مشفى دورا الحكومي د. محمد الربعي الى الوضع الصحي لمرضى كورونا في المشفى، واحتياجاتهم، بالاضافة الى حاجة المشفى لكوادر طبية اضافية وخاصة طواقم التمريض للقيام بواجبهم على أكمل وجه اتجاه المرضى.



بدوره تحدث مدير مشفى الخليل الحكومي د. طارق البربراوي عن أقسام المشفى الخاصة بمرضى (كوفيد 19)، واحتياجات هذه الاقسام، وحاجة المشفى الى محطة اكسجين سائل وطواقم طبية اضافية.



من جانبه تناول مدير مشفى الأهلي د. يوسف التكروري الحديث عن ما تم انجازه في المشفى لتجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى ما تتطلع المشفى لتجهيزه خلال الاسبوعين القادمين لرفع جهوزيتها لاستقبال مرضى كورونا.



كما وأشار المجتمعون الى آخر مستجدات تجهيز مشفى الرئيس "محمود عباس" في حلحول، من تشطيب داخلي، وتعبيد الطرق الداخلية، وتعيين الطواقم الطبية، وتركيب محطات الاكسجين، وعرّج المجتمعون على جاهزية مشفى الميزان التخصصي لاستقبال حالات كورونا، وما يلزم المشفى للقيام بذلك.

