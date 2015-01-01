مصير "الاتفاق النووى".. ترقب إيراني ـ إسرائيلي لقرار بايدن بعد التنصيب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذى تعهد باستعادة الاتفاق النووي الايراني الذي يعود إلى عهد أوباما، والذي تم إلغاؤه وسط التوترات المتصاعدة بين إدارة ترامب وإيران انه قد يتم إحياءه قريبًا، لكنه وضع شروط لذلك.
وفقا لموقع جلوبال نيوز، فإن الاتفاق الذى رفع العقوبات عن إيران في البداية مقابل تقييد قدراتها النووية، كان نقطة خلاف في العلاقات الدولية منذ التخلي عنه قبل عامين، ودعا البعض إلى استعادته من أجل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، بينما قال زعماء العالم الآخرون، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استعادة مثل هذه الصفقة ستكون خطأ.
وخلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، قال نتنياهو إن سعى إيران الخطير لامتلاك أسلحة نووية ووسائل إيصالها، يحتم علينا ألا نعود إلى العمل كالمعتاد مع إيران، قائلا: "طالما استمرت إيران فى إخضاع وتهديد جيرانها، طالما استمرت إيران فى الدعوة إلى تدمير إسرائيل، طالما استمرت إيران فى تمويل وتجهيز وتدريب المنظمات الإرهابية بجميع أنحاء المنطقة والعالم، وطالما استمرت إيران فى البقاء".
وكان الاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بمثابة تتويج لإنجاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بهدف منع إيران من الحصول على كمية اليورانيوم التى تحتاجها لتطوير سلاح نووى، وتم التوقيع على الاتفاقية في 14 يوليو 2015 من قبل الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة.
ووافقت إيران على إجراء عمليات تفتيش على مدار الساعة لجميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 % (إلى أقل من 300 كيلوجرام) وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 %
وفقًا للاتفاق، سيتم رفع القيود المفروضة على أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في عام 2025 ، ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم الإيراني بحلول عام 2030.
وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تراجع أمريكا عن الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 ، مشيرا إلى أن الصفقة لم تفعل ما يكفي لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وقال وقتها: "كانت هذه صفقة مروعة من جانب واحد لم يكن من المفترض أن تتم أبدًا. لم تجلب الهدوء ، ولم تجلب السلام ، ولن تفعل ذلك أبدا ".
وآثار الإعلان انتقادات من جميع أنحاء العالم، سواء من الدول الموقعة أو حلفاء الولايات المتحدة الآخرين ، بما في ذلك كندا. منذ انسحابها من الاتفاق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على الاقتصاد الإيراني.
بعد فترة وجيزة من أمر ترامب بشن غارة جوية أمريكية قتلت الجنرال الإيراني الرفيع المستوى قاسم سليماني في يناير، وعدت إيران "بالانتقام القاسي" ، مضيفة أن البلاد لن تلتزم بعد الآن بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبعد الانتخابات الأمريكية، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي إلى "التعويض عن أخطاء الماضي" والعودة إلى الاتفاق على النحو المحدد في عام 2015، ومن جانبه أعرب بايدن عن اهتمامه بإحياء الاتفاق النووي، طالما وافقت إيران على تجديد التزامها بشروط JPCOA.
وقال بايدن سابقًا لشبكة CNN: "إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة"، ومع ذلك قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن إيران لن تعيد التفاوض بشأن أى شروط جديدة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى التعهد بالوفاء "بالتزاماتها" تجاه قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، الذى يحث على التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة.