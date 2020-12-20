أحكام واداري وتمديد أسرى والافراج عن أخرين

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير رمزي كمال عطاونة من بيت كاحل بالخليل، بالسجن الفعلى لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل ، على الأسير محمد أحمد زايد بني عودة من طمون، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة شهور وغرامة مالية 5 آلاف شيقل وهو معتقل منذ شهر ونصف ، والأسير رافع محمود جمال من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام .

وجدد الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت شمال رام الله، علماً أنه كان مقرراً الإفراج عنه بعد عدة أيام ، وجدد الاعتقال الإداري للأسير معتز ذيب العويوي من مدينة الخليل لمدة 4 شهور اضافية .

وأجلت محكمة الاحتلال ، محاكمة الشاب نسيم أمجد محيسن من بلدة العيساوية بالقدس الى يوم الأربعاء القادم ،الأسير آدم هشام طافش من مخيم العروب شمال الخليل دون تحديد موعد جديد للمحاكمة القادم ، الأسرى مالك أبو سنينة وهشام البشيتي وأحمد أبو الهوى من القدس حتى28 من الشهر الحالي ، كما مددت اعتقال المقدسي بكر عويس حتى تاريخ 20/12/2020 .

وأصدر الاحتلال قراراً بالإفراج عن الشاب المقدسي عبادة دنديس بعد نحو شهر من التحقيق لدى مخابرات الاحتلال ، وأفرح عن الأسير أحمد الأطرش من الخليل، بعد 6 سنوات في الأسر و الأسير ليث عدنان ريان من بلدة قراوة بني حسان من سلفيت بعد اعتقاله قرابة الأسبوع.