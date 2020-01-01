الاغاثة الزراعية توزع مدخلات انتاج على المزارعات في رام الله

رام الله /سما/

وزعت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) مدخلات انتاج للمزارعات في مواقع بني زيد الشرقية وبيتلو في محافظة رام الله، وذلك ضمن انشطة مشروع "تمكين المرأة الريفية/ صغار المزارعين- المرحلة الثانية الممول من مانوس يونيداس .

وتم تسليم مدخلات انتاج والتي كانت عبارة عن أسيجة وزوايا حديدية لـ٤٠ مستفيدة في كلا الموقعين.

ويهدف المشروع لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، بالإضافة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمستفيدات من المشروع في بيتللو وبني زيد الشرقية من خلال توفير الموارد الزراعية والأدوات اللازمة لزراعة الخضروات والأشجار الآمنة.

كما تلقت المستفيدات من المشروع تدريبات فنية تشمل إدارة الري والزراعة العضوية والإنتاج الآمن والتقليل من الكيماويات، بالإضافة لتدريبات إدارية شملت التسويق وسجل المزرعة.

كما سيتم تزويد المستفيدات بشبكات الري والبذور والأشتال بعد الانتهاء من تركيب السياج والزوايا.