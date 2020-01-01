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غانتس يطرد هاندل وهاوزر ويعين نفسه وزيرًا للاتصالات

الإثنين 14 ديسمبر 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يطرد هاندل وهاوزر ويعين نفسه وزيرًا للاتصالات



القدس المحتلة /سما/

 أعلن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، مساء اليوم الاثنين، عن طرد يوعاز هاندل وزير الاتصالات من الحكومة الإسرائيلية، فيما سيتم عزل تسفي هاوزر من منصبه كرئيس للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن غانتس وقع قرارًا بذلك، مرجعًا السبب لانشقاقهما والانضمام إلى الحزب الذي يعمل على تأسيسه جدعون ساعر المنشق عن الليكود مؤخرًا.

وأعلن حزب أزرق- أبيض، أن غانتس سيكون وزيرًا للاتصالات بدلًا من هاندل، إلى جانب توليه وزارة الجيش.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تهديد هاندل وهاوزر بأنهما سيستقيلان في حال لم تم التوصل إلى حل وسط بين حزب أزرق - أبيض والليكود بشأن منع حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.

وقالا في بيان صحفي، أنهما لن يؤيدا المزيد من التنازلات، ولن يدعما أي تنازلات، وأنهما يؤيدان حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة لاستبدال بنيامين نتنياهو.

وكانا هاندل وهاوزر قد أعلنا منذ أيام انضمامها لحزب جدعون ساعر المنشق عن الليكود.

وهاندل وهاوزر هما من كتلة "ديريخ إيرتيس" التي خاضت الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة حزب أزرق - أبيض.

ومع هذه التراكمات السياسية الحزبية، فإن الفجوة بين كتلة اليمين وكتلة الوسط واليسار تتزايد، مع مزيد من التحالفات الجديدة وتشكيل أحزاب أخرى، ومحاولة تحالفات سابقة تشديد القبضة التي تسمح بإبقاء قوتها قائمة (مثل الليكود وأحزاب الحريديم) استعدادًا للانتخابات المقبلة.

#بيني غانتس #حزب ازرق ابيض #الحكومة الاسرائيلية #عزل تسفي هاوزر

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