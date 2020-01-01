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براك يبحث مع ممثل الاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون المشترك

الإثنين 14 ديسمبر 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
براك يبحث مع ممثل الاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون المشترك



رام الله /سما/

 بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الاثنين، مع ممثل الاتحاد الاوروبي، سفن كون بورجسدرف، آفاق سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وأطلع براك ممثل الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق على مجموعة الانجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد على مستوى جهود تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، وسياسة الانفتاح والشراكة الواسعة مع أغلب مكونات المجتمع، اضافة الى ما حققته على مستوى مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي أطلقتها مؤخرا.

وأكد حرص الهيئة فتح قنوات التعاون مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، وتطوير علاقتها مع المجتمع المحلي، واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات في سبيل تذليل العقبات وتشجيع الجميع للانخراط في مجالات النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.

وشدد براك على أهمية وضرورة تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك، بين الهيئة وكافة المؤسسات والهيئات الأوروبية ذات العلاقة بتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية.

واستعرض آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، مشيرا إلى خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد 2020 – 2022 .

واستمع ممثل الاتحاد الاوروبي لآليات عمل هيئة مكافحة الفساد في مجالات النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد رغم صعوبة الاوضاع السياسية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا، والجهود التي تبذلها الهيئة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

#هيئة مكافحة الفساد #الاتحاد الاوروبي

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