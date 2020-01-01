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الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية



مسقط /سما/

بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العماني للواء الرجوب، اليوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الفلسطينية العُمانية وموقف السلطنة الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى السلطنة تيسير جرادات، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العُمانية.

#حركة فتح #جبريل الرجوب

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