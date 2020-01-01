وزارة الصحة توضح بشأن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين

رام الله /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة ، أن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين ستكون جميعها مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية، ولن تقتصر على اللقاح الروسي فقط.

واشار الشخرة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أنه تم مراسلة كافة الشركات المصنعة للقاح وهي فايزر وموديرنا وسبوتنيك الروسي واللقاح الصيني، مؤكدا ان هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام الا لقاحات تم الموافقة عليها.

وبين الشخرة ان اللقاح الأمريكي فايزر يحتاج الى درجة 70 مئوية تحت الصفر ولا يوجد في فلسطين ثلاجات كافية لاستقبال هذا اللقاح ، مضيفا انه في حال تمت الموافقة عليه سيتم العمل على جلب هذه الثلاجات.

ودعا الشخرة المواطنين إلى عدم إحداث إرباك من خلال حالات الذعر والخوف على مواقع التواصل الاجتماعي تخوفا من أخذ اللقاح الروسي ، مناشدا الالتزام بالبرتوكولات الصحية وتجنب المخالطة والازدحام في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات .

وفيما يتعلق بإجراءات اغلاق بعض المناطق أو المحافظات، أوضح الشخرة أهمية الإغلاق في الحفاظ على سلامة المواطنين وتمكين الطواقم الطبية من متابعة الخارطة الوبائية وأخذ العينات ونقل المصابين إلى المشافي.

واشار الشخرة الى ان الارتفاع المتواصل الذي يسجل في اعداد الاصابات بصورة يومية هو نتيجة المخالطة الكبيرة التي حدثت قبل الاغلاق.

وحول نسبة اشغال الأسرة واكتظاظ المشافي في شمال الضفة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن افتتاح المشفى الوطني في نابلس ساعد في استقبال مرضى كورونا ، والتخفيف عن باقي المشافي ، مناشدا المواطنين بضرورة التواصل مع الطواقم الطبية في وقت مبكر حتى لا تتفاقم أوضاعهم الصحية، ويحتاجون لرعاية طبية حثيثة، بدلا من إعطائهم الاوكسجين فقط.