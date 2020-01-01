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وزارة العمل تحدد موعد صرف 700 شيقل لـ68 الف متضرر من جائحة كورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل تحدد موعد صرف 700 شيقل لـ68 الف متضرر من جائحة كورونا



رام الله /سما/

 أعلن وكیل وزارة العمل سامر سلامة ان الحكومة ستعمل على صرف 700 شيقل خلال الايام القادمة لنحو 68 الف عامل متضرر جراء جائحة كورونا، مبنيا ان الدفعة الأولي من الصرف ستكون لـ عشرة الاف مستفيد.

وبين سلامة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أنه یجري الآن التحقق من البیانات الموجودة لدى الوزارة لافتا إلى أن میزانیة المشروع تصل إلى 20 ملیون وھناك قاعدة بیانات جدیدة ضمت لوائح من وزارة العمل والتنمیة والبلدیات والمحافظات ووفق معاییر أخرى سیتم مراعاتھا.

واشار سلامة الى أن عملية توزيع المساعدات المالية ستتم وفق مسارین الأول التركیز على القطاعات الأكثر تضرراً إلى الأقل والثاني ھو عمال المیاومة وقطاع العمل غیر المنظم. وضع الفرد الاجتماعي داخل الاسرة.

وبين وكيل وزراة العمل إلى أن عملیة الصرف ستكون خلال أیام في حال لم يكن هناك اي معيقات.
 

#وزارة العمل #مساعدات مالية #متضرري كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة #الضفة الغربية #العمال الفلسطينيين

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