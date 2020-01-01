سلطات الاحتلال نفذت 22 عملية هدم خلال الاسبوعين الأخيرين

رام الله /سما/

نفذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاسبوعين الاخيرين اثنتين وخمسين عملية هدم في الضفة بما فيها القدس، وذلك تزامنا مع تصعيد كبير في وتيرة العطاءات والمناقصات الاستيطانية وشرعنة بؤر أخرى لتحويلها إلى مستوطنات على حساب اراضي المواطنين والتضييق عليهم .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أنه وفي إطار التصدي لمخططات الاحتلال سيتم اليوم التوجه إلى قرية قريوت جنوب نابلس للاجتماع مع أصحاب الاراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح اقامة مشاريع استيطانية.

ولفت دغلس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، الى اتساع رقعة المقاومة الشعبية ، مشددا على ضرورة تعمير واستصلاح الأراضي وتوفير سبل تعزيز صمود المواطنين ، لحمايتها من المصادرة والاستيطان.