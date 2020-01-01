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توفير 11 جهاز تدفق للاكسجين في المستشفى الوطني

الإثنين 14 ديسمبر 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
توفير 11 جهاز تدفق للاكسجين في المستشفى الوطني



نابلس /سما/

 قالت نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، إنه تم توفير 11 جهاز تدفق عالي للاكسجين في المستشفى الوطني الذي تم تحويله لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأس الأتيرة، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة الصحيّة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا في المحافظة للاطلاع على تطورات الحالة الوبائية في نابلس، حيث بلغ عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة 12685 إصابة، وتم تسجيل 239 إصابة لهذا اليوم ليصبح إجمالي الإصابات النشطة 4090 إصابة منها 119 إصابة لكوادر طبية.

وتوجهت اللجنة بالشكر لمؤسسات المجتمع المحلي التي تبرعت بهذه الاجهزة، مؤكدة أن أهالي ومؤسسات محافظة نابلس يثبتون تكاتفهم كعادتهم في فعل الخير.

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالإغلاق المفروض على المحافظة والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الخاصة بالوقاية.

#محافظ نابلس #المستشفى الوطني في نابلس #اجهزة تنفس #فيروس كورونا

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