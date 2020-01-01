  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

لبنان: جمعية الهلال الأحمر تطلق حملة توعية حول فيروس كورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: جمعية الهلال الأحمر تطلق حملة توعية حول فيروس كورونا



بيروت /سما/

اطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع لبنان، اليوم الاثنين، حملة توعية حول فيروس كورونا، تحت عنوان "معا من أجل كسر حلقات تفشي فيروس كورونا".

وتهدف الحملة لنشر إرشادات للوقاية من فيروس كورونا، حيث انتشر أكثر من 250 متطوعا في كافة مخيمات لبنان في نفس التوقيت وأقاموا الحواجز داخلها وجالوا بين الأزقه والمحال والمدارس.

ووزع المتطوعون الارشادات في ملصقات وكتيبات ونشرات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالفيروس وكيفية الوقاية منه، ونشروا فيديو توعوي حول مخاطر عدم الوقاية من الفيروس وآثاره السلبية على المجتمع.

#الهلال الاحمر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو ينشر لأول مرة.. قاسم سليماني في مطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة توضح بشأن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين

تحذيرات من خطورة الأزمة المالية للاونروا.. مؤتمر المشرفين يؤكد رفضه قرار تجزئة رواتب العاملين بـ"أونروا"

اسرائيل

"لاعبون لديهم مصالح متناقضة".. تقرير أمني إسرائيلي: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخلا إسرائيليا

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

الرئيس عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟