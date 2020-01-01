لبنان: جمعية الهلال الأحمر تطلق حملة توعية حول فيروس كورونا

بيروت /سما/

اطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع لبنان، اليوم الاثنين، حملة توعية حول فيروس كورونا، تحت عنوان "معا من أجل كسر حلقات تفشي فيروس كورونا".

وتهدف الحملة لنشر إرشادات للوقاية من فيروس كورونا، حيث انتشر أكثر من 250 متطوعا في كافة مخيمات لبنان في نفس التوقيت وأقاموا الحواجز داخلها وجالوا بين الأزقه والمحال والمدارس.

ووزع المتطوعون الارشادات في ملصقات وكتيبات ونشرات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالفيروس وكيفية الوقاية منه، ونشروا فيديو توعوي حول مخاطر عدم الوقاية من الفيروس وآثاره السلبية على المجتمع.