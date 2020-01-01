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لافروف: تطبيع علاقات دول عربية مع إسرائيل لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: تطبيع علاقات دول عربية مع إسرائيل لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية



سما /وكالات/

 أشار ​وزير الخارجية​ الروسي سير غي لافروف إلى ان بلاده كانت "على اتصال منذ بداية الأزمة الليبية مع كل الأفرقاء لحثهم على الحوار".

وخلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع وزير الخارجية ​الإماراتي، شدد لافروف على أن "العلاقات الاقتصادية تسير بشكل جيد مع الإمارات، ونحن نتعاون معها في مجال مكافحة جائحة "​كوفيد 19​".

وأوضح أنه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي "التطورات في المنطقة"، مؤكداً أن "​روسيا​ دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة ​الخليج​ لتحقيق الأمن.

"مع ذلك فإن روسيا تؤكد باستمرار على موقفها الرسمي أن ذلك لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها، القضية التي يجب أن تحل على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة والتي يجب أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام ".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده ترحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة فيما يخص مساعي إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر.

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