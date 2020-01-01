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وزير وعضو كنيست يهددان بالاستقالة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير وعضو كنيست يهددان بالاستقالة



القدس المحتلة /سما/

هدد وزير في الحكومة الإسرائيلية، وعضو في الكنيست، اليوم الاثنين، بالاستقالة من مناصبهم في حال لم يتم العمل على حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن وزير الاتصالات يوعاز هاندل، وشريكه تسفي هاوزر عضو الكنيست الحالي، وهما من كتلة "ديريخ إيرتيس" التي خاضت الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة حزب أزرق - أبيض، هددا بهذه الخطوة في حال تم التوصل لاتفاق لتأجيل خطوة التصويت على حل الكنيست.

وقالا في بيان صحفي، أنهما لن يؤيدا المزيد من التنازلات، ولن يدعما أي تنازلات، وأنهما يؤيدان حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة لاستبدال بنيامين نتنياهو.

وكانا هاندل وهاوزر قد أعلنا منذ أيام انضمامها لحزب جدعون ساعر المنشق عن الليكود.

#اسرائيل #استقالة #الحكومة الاسرائيلية #انتخابات الكنيست

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