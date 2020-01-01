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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

الإثنين 14 ديسمبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد



الكويت /سما/(د ب أ )

 أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتتألف الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة في عهد الأمير نواف، من 16 وزيرا بينهم سيدة واحدة.

وضمت الحكومة 10 أسماء جديدة بينهم وزيران من أبناء الأسرة الحاكمة، وهما الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، وثمانية وزراء من التكنوقراط بعضهم يحمل درجة الدكتوراه، وجميعهم من المتخصصين، إلى جانب خمسة وزراء من الحكومة المستقيلة.

وجرى إعادة تكليف الشيخ أحمد الناصر في منصب وزير الخارجية، وأنس الصالح في منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومبارك الحريص ليكون وزيرا لشؤون مجلس الأمة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والبلدية، والشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة.

وكان أمير الكويت أصدر اليوم، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن أمير الكويت أصدر أمرا أميريا يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من كانون أول/ ديسمبر الجاري.

ويفتتح أمير الكويت غدًا الثلاثاء، أولى جلسات مجلس الأمة لفصله التشريعي السادس عشر وهو أول فصل تشريعي في عهده.

#الكويت #الحكومة الكويتية #نواف الأحمد الجابر الصباح

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