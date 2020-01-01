للمرة الأولى.. رئيس إسرائيل يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني

القدس المحتلة /سما/

هنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ملك البحرين، حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني، في اتصال هاتفي هو الأول منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتحتفل البحرين في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع ذكرى تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة عاهلا للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن الرئيس الإسرائيلي، هنأ في اتصال هاتفي، عاهل البحرين بالعيد الوطني، مشيدا بتطور العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وأعرب ريفلين، عن أمله في أن "يساهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق ذات المصدر.

بدوره قدم العاهل البحريني الشكر لرئيس إسرائيل على الاتصال، مؤكدا حرص بلاده على "إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة".

ويعد هذا الاتصال، الأول من نوعه بين الجانبين، منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

ووقعت البحرين والإمارات، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، في البيت الأبيض، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.