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انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

الإثنين 14 ديسمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي



الرياض /سما/

تعرضت ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة إلى ضربة من "مصدر خارجي" مجهول أدت إلى اندلاع حريق فيها وانفجارها الاثنين.

وكانت السفينة، بي دبليو راين، تفرغ شحنتها في ميناء جدة في السعودية عندما وقع الحادث.

وقال مالكوها في بيان "أدى الاصطدام إلى انفجار وحريق لاحق على متن الناقلة."

وأضافت شركة هافنيا أن طاقم السفينة أخمد الحريق ولم يصب أحد بأذى، بالرغم من تضرر أجزاء من جسم السفينة.

وأضافت هافنيا: "من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يتأكد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن الناقلة عند المستوى نفسه الذي كان عليه قبل الحادث".

#السعودية #انفجار #ناقلة نفط

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