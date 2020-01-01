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نتنياهو يدخل الحجر الصحي

الإثنين 14 ديسمبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدخل الحجر الصحي



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل الحجر الصحي، حتى يوم الجمعة المقبل بعد لقائه بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس، وكانت نتائجها سلبية".

وهذه المرة الرابعة التي يدخل خلالها نتنياهو الحجر الصحي منذ بدء جائحة كورونا.

وقال نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه سيكون أول مواطن بالدولة، يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.

تصريحات نتنياهو جاءت في معرض تعقيبه على وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر، ضد فيروس كورونا، تحتوي على نحو 100 ألف تطعيم.

وقال نتنياهو "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #نتنياهو #الحجر الصحي

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