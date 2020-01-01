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النائب العام يلتقي نقيب الصحفيين الفلسطينيين

الإثنين 14 ديسمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يلتقي نقيب الصحفيين الفلسطينيين



رام الله /سما/

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، بنقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ محمد اللحام، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختلفة، المتعقلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الصحفيين في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبه أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين في كل ما من شأنه أن يعزز الحريات الإعلامية ودور الصحافة في فلسطين، مشيداً بجهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين في مجال الدفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين للعمل في بيئة آمنة رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها .

كما أكد ابو بكر خلال الاجتماع على متانة العلاقة التكاملية بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على سعي النقابة الدائم لتعزيز التواصل والتعاون مع النيابة العامة وذلك من أجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء أبدت نقابة الصحفيين والصحفي محمد اللحام رغبتهم بتقديم شكوى رسمية للنائب العام، وذلك على اثر ما تعرض له عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ محمد اللحام من تهديدات تضر بالسلم الأهلي وبالحقوق والحريات الصحفية.

#نقابة الصحفيين #النائب العام #ناصر ابو بكر

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