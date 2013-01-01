باحث إسرائيلي: من غير المرجح أن يتغير التعاون الأمني في عهد بايدن

القدس المحتلة /سما/

قدّر مراقبون إسرائيليون أن التعاون العسكري الوثيق القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل يبدوا مضمونا للاستمرار في السنوات القادمة، بحسب ما ذكرت وكالة JNS الإسرائيلية.



وقال البروفيسور إيتان غلبوع الخبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في حديث لوكالة JNS "عندما ألقي نظرة على التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاستخبارات والأسلحة والعقيدة والمناورات لا أرى أي تغييرات".



واستدرك بالقول "لكن فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، قد تكون هناك بعض الخلافات بشأن إيران. ومع ذلك، لا أرى تلك التي تؤثر على المجالات الأخرى للتعاون الاستراتيجي الثنائي".



وأضاف غلبوع "حتى في العامين الأخيرين من إدارة أوباما -عندما وصلت التوترات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية إلى ذروتها -لم يتضرر التعاون الأمني الاستراتيجي، ويمكن أن يُنسب إليها الفضل في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات إلى إسرائيل في عام 2016. "حدث هذا أثناء إدارة أوباما" .



قال الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي ان على الولايات المتحدة استخدام المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل لممارسة الضغط من أجل تقديم تنازلات في علاقاتها مع الفلسطينيين. لكن بايدن رفض ذلك بشدة. لذلك لن يحدث هذا." كما قال غلبوع.



وأضاف أن أمريكا وإسرائيل تبدوان عازمتين على مواصلة تحسين الأسلحة معًا، وإجراء تجارب الأسلحة وتطويرها، وإجراء تدريبات مشتركة روتينية في السنوات المقبلة. "والسبب في رأيي هو ببساطة تبادل المنفعة." وفق غلبوع.



وقال غلبوع إنه مع وجود الدولتين تتشاركان نفس المصالح الأساسية، يجب أن يكون واضحًا للمراقبين أن إسرائيل "تعيد الفوائد إلى الولايات المتحدة". لطالما عارضت وصفها بأنها مساعدة أمريكية. إنها أكثر من مجرد استثمار. لذلك أعتقد أن هذا التعاون الثنائي سيستمر ".



وأشار غلبوع إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإيران، هناك علامات على وجود خلافات استراتيجية محتملة واضحة بالفعل. وقال إن وزير الخارجية المستقبلي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لديهما دافع قوي لإثبات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مخطئًا في الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأن هذا الدافع يمكن أن يترجم إلى قبول بعض الشروط الإيرانية.



وقال غلبوع ان شروط إيران تشمل رفع بعض العقوبات الأمريكية من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة و"السؤال هو ما إذا كانت هذه الإدارة ستكون صارمة بما يكفي لتحقيق صفقة أفضل".



وحذر من أن إسرائيل تعارض رفع العقوبات عن إيران، لكنها يجب ألا تجد نفسها خارج عملية التفاوض مع إيران كما كانت في عهد أوباما. وأشار غلبوع إلى أنه في عام 2013. "أجرى سوليفان مفاوضات سرية وأخرج إسرائيل تمامًا من الصورة. هذه المرة أعتقد أن على إسرائيل التأكد من مشاركتها، وأنها لن تهاجم أي نوايا من جانب إدارة بايدن تجاه إيران. بدلاً من ذلك يجب على إسرائيل الإصرار على أن تكون مشاركة في العملية نفسها ".



وفي معرض حديثه عن اتفاقيات أبراهام التي قامت إسرائيل بموجبها بتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي تمثل ظهور كتلة عربية-إسرائيلية سنية، قال غلبوع إن الولايات المتحدة تشجع بنشاط هذه العملية كجزء من رغبتها الأوسع في فك الارتباط عن الشرق الأوسط.



أعتقد أن بايدن يرغب أيضًا في فك الارتباط عن الشرق الأوسط وربما من مناطق أخرى. بدأ فك الارتباط هذا في عهد أوباما واستمر في عهد ترامب. بحسب الخبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.



ومع ذلك، قد يتعارض التوسع الإضافي لهذه الاتفاقيات مع هدف تجديد اتفاقية الولايات المتحدة مع إيران.



وقال: "في حال تفككت كانت الولايات المتحدة أكثر عن الشرق الاوسط، فربما يكون هناك دافع أكبر لتوسيع الكتلة العربية الإسرائيلية".



من ناحية أخرى "يبدو أن أي توسيع للتحالف قد يتعارض مع الرغبة في التفاوض مع إيران" لأن الكتلة العربية الإسرائيلية تهدف إلى احتواء إيران، ويمكن للإيرانيين مطالبة أمريكا بالتوقف عن دعم توسعها.



وفي الوقت نفسه، فإن فرص الخلاف الكبير حول القضية الفلسطينية تبدو منخفضة، حسب تقديره، لأن بايدن من غير المرجح أن يضع خطة سلام خاصة به. صرح الرئيس المنتخب أنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، لكنه سيعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس ويعيد المساعدة للسلطة الفلسطينية.