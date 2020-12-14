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غزة .. جامعة فلسطين تعلن موعد وآلية وجدول امتحانات نهاية الفصل الأول

الإثنين 14 ديسمبر 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة .. جامعة فلسطين تعلن موعد وآلية وجدول امتحانات نهاية الفصل الأول



غزة / سما

أعلنت جامعة فلسطين في غزة، اليوم الإثنين 14 ديسمبر، عن موعد وآلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2020 - 2021، داعية الطلبة إلى تسديد الرسوم.

وقالت جامعة فلسطين في إعلان عبر فيسبوك إنه سيتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني ودرجات رقمية عبر نظام (اليوبينار) قبل نهاية الشهر الجاري.

فيما يلي نص إعلان جامعة فلسطين:

طلابنا وطالبتنا الأعزاء،،

تهديكم الشؤون الأكاديمية تحياتها وتتمنى لكم التوفيق والنجاح، وبناءً على اجتماع مجلس الجامعة في جلسته رقم (02-2020/2021) المنعقد بتاريخ 14/12/2020، فقد تقرر ما يلي:-

1- عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2020/2021 بشكل إلكتروني ودرجات رقمية من خلال النظام المعتمد في الجامعة (اليوبينار).

2- تبدأ الامتحانات لمساقات متطلبات الجامعة يوم الأحد الموافق 20/12/2020 حسب الجدول المرفق.

3- تبدأ الامتحانات النهائية لمساقات متطلبات الكلية والتخصص يوم الأحد الموافق 27/12/2020 وسيتم نشر الجدول لاحقاً.

4- يجب على الطلبة تسديد الرسوم المستحقة للفصل الدراسي الأول 2020/2021.

5- سيتم نشر تعليمات خاصة للطلبة عن آلية عقد الامتحانات إلكترونياً.

6- في حالة حدوث أي طارئ سيتم تأجيل الامتحانات وترحيلها إلى موعد لاحق.

وأشارت جامعة فلسطين في ختام إعلانها إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات، الاطلاع على جدول امتحانات متطلبات الجامعة على خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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