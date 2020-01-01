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المعونة الشتوية .. حقيقة تفعيل رابط التسجيل على مساعدة ١٠٠٠ ليرة تركية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعونة الشتوية .. حقيقة تفعيل رابط التسجيل على مساعدة ١٠٠٠ ليرة تركية



أنقرة / سما

كشفت مصادر إعلامية، يوم الإثنين، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول فتح باب التسجيل للحصول على مساعدة 1000 ليرة تركي لآلاف المستفيدين من أبناء الجالية السورية.

وقالت المصادر إن رابط التسجيل على مساعدة 1000 ليرة تركي لم يتم تفعيله حتى اللحظة، موضحة أن المستفيدين الذين وصلتهم رسائل كانوا قد سجلوا منذ ثلاثة أعوام.

وحصلت الأسر المستفيدة من المساعدة التركية الجديدة على مبلغ 1000 ليرة فيما تم صرف مبلغ أقل وأكثر إلى بعض العائلات؛ وذلك وفقا لعدد أفرادها بالمنزل الواحد.

وأفادت بأن هذه المساعدات جاءت عبر جمعية (آسام) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية في ظل ارتفاع العاطلين عن العمل، مبينة أنها تحمل مسمى "المعونة الشتوية".

طريقة التحقق من مساعدة 1000 ليرة تركية:

وتلقى بعض أبناء الجالية السورية في تركيا، صباح اليوم، رسالة من بنك (PTT) تتضمن موعد وتوقيت النزول إلى أحد فروعه؛ لاستلام المساعدة المالية بقيمة ألف ليرة.

وفي سياقٍ متصل، ذكر موقع تركيا واحة العرب بأنه بالإمكان التأكد من إيداع مساعدة 1000 ليرة في حساب المستفيد عبر الاتصال بخدمة (PTT) الناطقة باللغة العربية مجانا.

وأوضحت أن رقم بي تي تي المتاح لمساعدة الألف ليرة هو (4441788)، حيث يتم تشغيل اسطوانة مسجلة تطلب منك الضغط على رقم سبعة، ثم التحويل إلى الموظف المختص.

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