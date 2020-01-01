النائب العام ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز الحريات الإعلامية

رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تواجه الصحفيين.

وناقش الاجتماع الذي حضره عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام، العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختلفة، المتعقلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الصحفيين في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين في كل ما من شأنه أن يعزز الحريات الإعلامية ودور الصحافة في فلسطين، مشيداً بجهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مجال الدفاع عن حق الصحفيين للعمل في بيئة آمنة رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها .

بدوره، أكد أبو بكر متانة العلاقة التكاملية بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، وسعي النقابة الدائم لتعزيز التواصل والتعاون مع النيابة العامة، من أجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، أبدت نقابة الصحفيين والصحفي محمد اللحام رغبتهم بتقديم شكوى رسمية للنائب العام، على اثر ما تعرض له اللحام من تهديدات تضر بالسلم الأهلي وبالحقوق والحريات الصحفية.