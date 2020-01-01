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"العصافرة" عضوا في لجنة التمويل والتنمية لتطوير الاتحادات النامية في آسيا

الإثنين 14 ديسمبر 2020 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العصافرة" عضوا في لجنة التمويل والتنمية لتطوير الاتحادات النامية في آسيا



رام الله / سما /

كلف الاتحاد الاسيوي للملاكمة، عضو مكتبه التنفيذي، رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة، فوزي العصافرة، بعضوية لجنة الصندوق والتمويل لتنمية وتطوير الاتحادات النامية في قارة آسيا، من خلال المشروع الذي أطلقه الاتحاد الاسيوي أثناء مؤتمر الاتحاد الدولي.

ويهدف المشروع لمساعدة الدول النامية، من خلال تزويدها بالمعدات والاحتياجات اللوجستية ومشاركات الفرق والبرامج التطويرية لعقد دورات للحكام والمدربين وتأهيلهم دوليا.

ويتمثل دور اللجنة المكلفة في إدارة المشروع عبر تلقي الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في المنظومة الاسيوية المستهدفة في المشروع وفرزها ودراسة احتياجاتها وتقديم الدعم اللازم لها بما يتناسب مع أولوياتها الضرورية لتطويرها.

وقدم العصافرة خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الاسيوي انس العتيبة على هذه الثقة، متمنيا أن يكون هذا المشروع هو نقطة تحول حقيقية في مسيرة الاتحادات النامية للنهوض بواقعها التطويري في إطار الخطة الشاملة للاتحاد الآسيوي.

#فوزي العصافرة #الاتحاد الاسيوي للملاكمة #الاتحاد الاسيوي #آسيا

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