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شاهد .. عطل فني في موقع يوتيوب YouTube وتطبيقات جوجل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. عطل فني في موقع يوتيوب YouTube وتطبيقات جوجل



نيويورك / سما

أعلن موقع يوتيوب، اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، عن حدوث خلل في فتح الموقع ومشاهدة مقاطع الفيديو، بمناطق مختلفة من أنحاء العالم، من بينها الأراضي الفلسطينية.

ويفيد موقع يوتيوب حين محاولة تسجيل الدخول إليه لمشاهدة الفيديوهات بأن (هناك خطأ ما)، إذ تظهر للمستخدم هذه الرسالة المصورة باللغة الإنجليزية (Something went wrong...).

واشتكى مئات الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل فيسبوك وانستغرام وتويتر، من عدم قدرتهم على الدخول إلى حساباتهم في يوتيوب وبعض الخدمات الخاصة بشركة جوجل العالمية.

يوتيوب YouTube

وأفادت وسائل إعلام تقنية على تويتر بأن هناك "توقف في موقع يوتيوب وبريد جيميل Gmail وجوجل درايف وخدمات جوجل الأُخرى في مناطق حول العالم من ضمنها العراق وفلسطين".

وقالت إن جميع خدمات جوجل معطلة حاليا؛ بسبب حملات تهكير وصفت بأنها ضخمة تواجه معظم الشركات الكبرى، لكن حتى اللحظة الأمر غير واضح ولا يوجد توضيح رسمي.

بدوره، كتب فريق يوتيوب عبر حسابه بموقع تويتر: نحن ندرك أن العديد منكم يواجه مشكلات في الوصول إلى YouTube في الوقت الحالي - فريقنا على علم بذلك ويقوم بدراسة الأمر. سنقوم بتحديثك هنا بمجرد حصولنا على المزيد من الأخبار.

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