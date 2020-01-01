رابط الاستعلام .. موعد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2020

الخرطوم / سما

كشفت وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين، عن موعد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2020، نافية الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلانها قبل نهاية العام الحالي.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي للوزير محمد الأمين التوم إن موعد نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2020، سيكون مطلع شهر يناير / كانون الثاني 2021 ميلادي.

وحسب الوزير التوم، فإنه سيتم إعادة النظر بالأيام الدراسية عقب التوقف حاليا؛ بسبب الأوضاع الناتجة عن انتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، مشيرا إلى إجراءات جديدة مرتقبة الفترة القادمة.

وذكر التوم أن عدد أيام السنة الدراسية في الوضع الاعتيادي يصل إلى 180 يوما، منوها إلى أنه يتم النظر في تمديد هذا العام الدراسي إلى أقصى مدة ممكنة؛ لتعويض فترة التوقف القسري.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، صرح سامي الباقر مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم، بأن عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السودانية قد انتهت ويتم الآن الرصد والمراجعة.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت بأن نتائج الشهادة السودانية في مختلف ولايات السودان، سوف تعلن في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لكن تصريح وزارة التربية نفى هذه الأحاديث.

ونشرت وسائل الإعلام رابط موقع معرفة نتيجة الشهادة السودانية 2020؛ للاستعلام عن قوائم الناجحين والراسبين حسب رقم الجلوس والأسماء، فور الإعلان عنها بداية يناير في العام الجديد.