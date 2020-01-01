  1. الرئيسية
  2. سيارات

رابط الاستعلام .. موعد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2020

الإثنين 14 ديسمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاستعلام .. موعد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2020



الخرطوم / سما

كشفت وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين، عن موعد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2020، نافية الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلانها قبل نهاية العام الحالي.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي للوزير محمد الأمين التوم إن موعد نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2020، سيكون مطلع شهر يناير / كانون الثاني 2021 ميلادي.

وحسب الوزير التوم، فإنه سيتم إعادة النظر بالأيام الدراسية عقب التوقف حاليا؛ بسبب الأوضاع الناتجة عن انتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، مشيرا إلى إجراءات جديدة مرتقبة الفترة القادمة.

وذكر التوم أن عدد أيام السنة الدراسية في الوضع الاعتيادي يصل إلى 180 يوما، منوها إلى أنه يتم النظر في تمديد هذا العام الدراسي إلى أقصى مدة ممكنة؛ لتعويض فترة التوقف القسري.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، صرح سامي الباقر مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم، بأن عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السودانية قد انتهت ويتم الآن الرصد والمراجعة.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت بأن نتائج الشهادة السودانية في مختلف ولايات السودان، سوف تعلن في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لكن تصريح وزارة التربية نفى هذه الأحاديث.

ونشرت وسائل الإعلام رابط موقع معرفة نتيجة الشهادة السودانية 2020؛ للاستعلام عن قوائم الناجحين والراسبين حسب رقم الجلوس والأسماء، فور الإعلان عنها بداية يناير في العام الجديد.

#نتيجة الشهادة السودانية #نتائج الشهادة السودانية #امتحانات الشهادة السودانية #شهادة الأساس #نتيجة شهادة الأساس #السودان #الخرطوم

الأكثر قراءة اليوم

رابط تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام في البريميرليغ

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

الرئيس عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

"الصحة": تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اشتية: تطعيم كورونا لن يكون إجباريا و الإغلاق مبني على أساس علمي وطبي