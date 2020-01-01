  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد.. العملاقة شاومي تتحدى آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

الإثنين 14 ديسمبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. العملاقة شاومي تتحدى آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن



وكالات / سما /

أعلنت شركة Xiaomi عن مواصفات ساعتها الذكية الجديدة المنافسة لساعات Apple Watch ، والتي ستطرحها بسعر 45 دولارا تقريبا.

وتأتي ساعة Mi Watch Lite الجديدة بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك ، محمي من الماء والغبار وفق معايير 5ATM، ليمكنها من العمل على عمق 50 م تحت الماء.

كما جهزت هذه الساعة بشاشة مستطيلة الشكل بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (320/320) بيكسل، ومحمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

وتوفر Mi Watch Lite للمستخدم 120 واجهة استخدام مختلفة لعرض الوقت وحالة الطقس والإشعارات والرسائل وبقية المعلومات الأخرى، فضلا عن أنها مجهزة بتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم ومعدلات نومه.

ودعمتها  Xiaomi  أيضا بأنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 9 أيام بالشحنة الواحدة تقريبا، وبتطبيقات وتقنيات متطورة تمكنها من الاقتران والتحكم بالأجهزة والهواتف المتصلة بها لاسلكيا.

#آبل #ساعة ذكية #Xiaomi

الأكثر قراءة اليوم

رابط تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام في البريميرليغ

اسعار العملات مقابل الشيكل

وكالة الغوث بغزة تعلن انتهاء أزمتها الإدارية

تقرير: شبكة إجرامية كبرى انتقلت من إسرائيل إلى الإمارات سرا

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

"الصحة": تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اشتية: تطعيم كورونا لن يكون إجباريا و الإغلاق مبني على أساس علمي وطبي

العاروري: الظروف التي تمر بها حماس في الضفة صعبة وقاسية جدًا ومتمسكون بالمقاومة