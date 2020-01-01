الاحتلال يفكك مسكنين ويستولي عليهما قرب بلدة الزعيِّم

القدس المحتلة / سما /

فككت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسكنين لشقيقين في منطقة الزعاترة قرب بلدة الزعيَّم شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتهما.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن قوات الاحتلال فككت مسكنين أنشأهما الشقيقان مراد وعمران محمد زعاترة قبل حوالي 3 أشهر عقب زواجهما، وتقدر مساحة كل منهما بـ 45 مترا مربعا في منطقة الزعاترة شرق الزعيم، واستولت على معداتهما.

وقال أمين سر حركة فتح في منطقة عرب الجهالين وبادية القدس داود الجهالين، إن عمليات الهدم المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال في هذه المنطقة، تأتي في إطار محاولات الاحتلال تهجير السكان من هذه المناطق، لصالح التوسع الاستيطاني، وفي محاولة لاقتلاعهم من التجمعات في بادية القدس.