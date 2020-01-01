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وزارة الصحة تستلم منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة للمساعدة في التصدي لـ"كورونا"

الإثنين 14 ديسمبر 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استلمت وزارة الصحة شحنة المساعدات الرابعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني لمساعدته في التصدي لجائحة كورونا، ضمن سلسلة المساعدات للحكومة الفلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح اليوم الاثنين، إن هذه الشحنة من المنحة تحتوي على 4012 جالون من مواد التعقيم disinfections ، و12 مضخة، قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، مستذكرة أن المنح السابقة كانت قد قدمت أسرَّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية وأجهزة تنفس صناعي، وغيرها من معدات الطوارئ والمسلتزمات الطبية.

وقدمت باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية وأبناء شعبنا الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللشعب السعودي الشقيق، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا الدعم السخي.

وأشادت وزيرة الصحة بدور الهيئة الهاشمية الأردنية الخيرية التي تعمل على التنسيق والترتيب لإيصال الشحنات إلى فلسطين، وقدمت لهم وللملك عبد الله الثاني بن الحسين الشكر والعرفان على جهودهم.

يذكر أن هذا التبرع السخي بلغت قيمته أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #منحة

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