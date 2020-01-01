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قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الإثنين 14 ديسمبر 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟



رام الله / سما /

أكدت مصادر مطلعة أن قرارا من الرئاسة الفلسطينية يمنع توجيه أي انتقادات للدول العربية التي تطبّع مع إسرائيل، وأن تعليمات شفهية ومكتوبة وصلت من الرئاسة الفلسطينية إلى منظمة التحرير وحركة "فتح" ووزارة الخارجية بالامتناع عن نقد الدول المطبّعة.

وتجنّبت الرئاسة الفلسطينية في رام الله وإعلامها الرسمي، التعقيب على إعلان اتفاقية التطبيع الأخيرة بين المغرب وإسرائيل، وعلى ما يبدو تماشيًا مع التعليمات الصادرة (غير الواضحة) عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفقًا للمصادر نفسها.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن مصدر التعليمات هو مكتب الرئيس، محمود عباس، وإعلام الرئاسة الذي يشرف عليه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحيث لا تقتصر هذه التعليمات على التصريحات الصحافية والبيانات، بل تصل إلى كتابة التدوينات والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مسؤول في حركة "فتح" - فضّل عدم الكشف عن اسمه - لـ"العربي الجديد" إلى أن "أوامر وتعليمات حديدية وصلتنا بعدم التعليق على تطبيع المغرب، وعدم انتقاد أي دولة عربية قامت بالتطبيع مع إسرائيل. لا نفهم لماذا هذه القرارات، وعلى أي أساس؟ لكنها وصلتنا ونقوم بالتنفيذ".

وأضاف المسؤول أن "جميع الهيئات القيادية، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو اللجنة المركزية لحركة فتح، أو السفراء، وصلتهم تعليمات بعدم انتقاد الدول العربية المطبّعة".

وتشير المصادر إلى أن زيارة عباس إلى الأردن ومصر، قبل أيام، كان أحد محاورها التقارب العربي عبر إنهاء حالة الانتقاد الفلسطيني للدول العربية المطبعة، على أن تقوم مصر بتقريب المسافة بين القيادة الفلسطينية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر أن "عباس لا يريد أن يفقد حاضنته العربية، ويصبح مثل الرئيس ياسر عرفات في آخر مرحلة في حياته ليس ذا صلة، كما سمّته الولايات المتحدة وإسرائيل علنًا. وكانت الدول العربية تتهامس بذات المصطلح، مثل السعودية ومصر وغيرها، قبل أن يستشهد بالسم في مقر إقامته".

وأضافت: "لا أحد ينسى كيف حجبت القمة العربية صوت ياسر عرفات في اجتماع القمة العربية في بيروت عام 2002، ومنعوه، رغم حصاره في المقاطعة ودبابات الاحتلال على بواباتها، من أن يوصل صوته للعالم لأسباب تقنية، كما قالوا حينها، وتم بث كلمة أبو عمار عبر فضائية الجزيرة".

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التزمت كافة الأطر الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بعدم التعليق على الاتفاق التطبيعي الأخير بين المغرب وإسرائيل رغم أن ثمانية فصائل فلسطينية أدانت الاتفاق، إلا أن "فتح" التزمت بتعليمات الصمت الحديدي، ولم تعلق، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، كما درج عدد من قياداتها على ذلك، منذ أن افتتحت الإمارات عهد الهرولة العربية للتحالف مع إسرائيل في 13 آب/ أغسطس الماضي.

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