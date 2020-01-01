"الأونروا" تقرر استخدام 9 مدارس لتوزيع المساعدات الغذائية بغزة

غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الإثنين، أنها ستستخدم 9 مدارس من مدارسها كمراكز توزيع إضافية للمساعدات الغذائية بغزة، وذلك بداءً من الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الأونروا في بيان لها، أن ذلك سيتم مع استمرار توزيع المساعدات الثابتة في 14 مركزا، لتسريع عملية التوزيع وتمكين العائلات من استلام المساعدات بأسرع وقت ممكن وتفادي التجمعات وتقليل الازدحام، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أنها تواصل جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة، بالرغم من التحديات التي تواجهها تزامنا مع توسع انتشار فيروس كوفيد- 19 محليًا، لافتةً إلى أنها قامت بتوزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 76,000عائلة منذ بداية الدورة الرابعة بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ودعت اللاجئين إلى البقاء في المنازل لحين التواصل معهم وإبلاغهم بالوقت والطريقة التي سيتلقوا من خلالها المساعدة الغذائية الخاصة بهم، واتباع ارشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية، مع الحفاظ على مسافة مترين من فريق التوزيع في المركز عند الحضور، والتباعد الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين، على أن يحضر شخص واحد لتسلم المواد وعدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.

وبينت أنه لا يوجد حاجة لمشاركة أي مستندات باليد، وأنه يجب إظهارها من مسافة آمنة، والمحافظة على غسل اليدين باستمرار، بما في ذلك قبل وبعد التعامل مع السلع الغذائية.

وأكدت الأونروا أنها تعمل كل ما بوسعها للمحافظة على صحة وسلامة اللاجئين أثناء عملية التوزيع.