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"الصحة": تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين 14 ديسمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2"، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (79)، جنين (93)، نابلس (280)، طولكرم (114)، بيت لحم (337)، سلفيت (93)، طوباس (38)، رام الله والبيرة (116)، أريحا والأغوار (9)،  قطاع غزة (740)، قلقيلية (48)، مدينة القدس (198)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات #مي الكيلة

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