عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس ويصفها بـ"الفاضحة"

القدس المحتلة / سما /

أكد تسفي هاورز رئيس ما تسمى بلجنة الشؤون الخارجية والأمن ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرى والمفقودين في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وجود تقدم بشأن إمكانية اتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" عن هاوزر، قوله "إنه بحكم موقعه اطلع على كل التفاصيل بشأن ما ينشر حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وأنه يمكن القول بأنها "صفقة فاضحة"..."

وأشار إلى أن "مثل هذه الصفقة تخالف توصيات لجنة شمغار التي أعدت تقريرها عام 2012، والذي يسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود من الأسرى"، لافتا إلى أن الصفقة التي يتم بلورتها حاليًا ستسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.

ودعا هاوزر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الانسحاب من هذه "الفكرة الخطيرة التي يتم بلورتها"، و"استخلاص النتائج اللازمة من نتائج صفقة الجندي جلعاد شاليط"، مدعيًا أن معظم الأسرى الذين خرجوا بالصفقة عادوا للمشاركة في الهجمات.