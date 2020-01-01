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اسرائيل تسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار اللد

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار اللد



القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، صباح اليوم الإثنين، "أن الجهات الإسرائيلية المختصة سمحت للفلسطينيين من حملة تصاريح إقامة مؤقتة معينة، بالسفر عبر مطار اللد (بن غوريون)".

وبحسب الهيئة، "فإن ذلك سيبدأ من العشرين من الشهر الجاري، وبدون الحصول على إذن من الجيش الإسرائيلي، لكن بشرط تقديم طلب عبر سلطة النفوس والهجرة".

وأشارت إلى أنه "سيتم إصدار التصريح في حالة عدم وجود مانع أمني"، لافتة إلى أنه "من أجل تسهيل الإجراء، تم إنشاء خدمة رقمية حاسوبية تسمح بتقديم الطلبات عبر الإنترنت والرد عليها بنفس الطريقة".

#اسرائيل #مطار اللّد

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