فيديو ينشر لأول مرة.. قاسم سليماني في مطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق

نشرت وسائل إعلام عربية، مقاطع فيديو، تبين للمرة الأولى، وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد.

وذكرت قناة "العربية"، التي نشرت الفيديو، أن "الطائرة المسيرة الأمريكية لم تستغرق سوى 7 دقائق بعد وصول سليماني حتى لحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أحدثت دويا عالميا". ويُظهر الفيديو، انتشار قوات أمنية من الحشد لاستقبال الطائرة، وعددا من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أن "الطائرة الأمريكية التي اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية".

وقال العبادي، في تصريح مع التلفزيون العراقي، "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية"، مشيرا إلى أنه "رفض اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني والتركي في المعارك ضد داعش".

