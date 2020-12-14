الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي

رام الله / سما /

استنادا الى بيانات الارصاد الجوية والتي تثبت تعرض فلسطين لحالة من عدم الاستقرار عصر اليوم الاثنين 14/12/2020 ومنخفض جوي ماطر وعاصف حتى نهاية الاسبوع فإن الدفاع المدني يهيب بالإخوة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات التالية :

حالة عدم الاستقرار الجوي تشهد أمطار غزيرة في اوقات قصيرة بأماكن محدودة وبالتالي نحذر :

خطر من تجمعات المياه وانغمار المنازل بالمناطق المنخفضة بالمياه .

تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على اسطح المنازل والخيام بالمناطق المفتوحة .

الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 .

اما بخصوص المنخفض الجوي :

الاستخدام الامن لوسائل التدفئة ومراقبة الاطفال داخل المنزل .

السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات .

استخدام الانارة البديلة الامنة عند انقطاع التيار الكهربائي .