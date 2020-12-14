الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي

استنادا الى بيانات الارصاد الجوية والتي تثبت تعرض فلسطين لحالة من عدم الاستقرار عصر اليوم الاثنين 14/12/2020 ومنخفض جوي ماطر وعاصف حتى نهاية الاسبوع فإن الدفاع المدني يهيب بالإخوة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات التالية :
حالة عدم الاستقرار الجوي تشهد أمطار غزيرة في اوقات قصيرة بأماكن محدودة وبالتالي نحذر :
خطر من تجمعات المياه وانغمار المنازل بالمناطق المنخفضة بالمياه .
تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على اسطح المنازل والخيام بالمناطق المفتوحة .
الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 .
اما بخصوص المنخفض الجوي :
الاستخدام الامن لوسائل التدفئة ومراقبة الاطفال داخل المنزل .
السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات .
استخدام الانارة البديلة الامنة عند انقطاع التيار الكهربائي .