  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي



رام الله / سما /

استنادا الى بيانات الارصاد الجوية والتي تثبت تعرض فلسطين لحالة من عدم الاستقرار عصر اليوم الاثنين 14/12/2020  ومنخفض جوي ماطر وعاصف حتى نهاية الاسبوع  فإن الدفاع المدني يهيب بالإخوة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات التالية  :

 

حالة عدم الاستقرار الجوي تشهد أمطار غزيرة في اوقات قصيرة بأماكن محدودة وبالتالي نحذر :

 

خطر من تجمعات المياه وانغمار المنازل بالمناطق المنخفضة بالمياه .

 

تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على اسطح المنازل والخيام بالمناطق المفتوحة .

 

الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 .

 

اما بخصوص المنخفض الجوي :

 

الاستخدام الامن لوسائل التدفئة ومراقبة الاطفال داخل المنزل .

 

السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات .

 

استخدام الانارة البديلة الامنة عند انقطاع التيار الكهربائي .

#الدفاع المدني #المنخفض الجوي #المنخفض

الأكثر قراءة اليوم

رابط تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق

الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..

حوار التليجرام يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد 2020 .. القصة والحل

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام في البريميرليغ

تل أبيب تعلق على تصريحات ضاحي خلفان بشأن المواطنين العرب في إسرائيل

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

p

مشادة ساخنة بين فلسطيني وإماراتي على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

العاروري: الظروف التي تمر بها حماس في الضفة صعبة وقاسية جدًا ومتمسكون بالمقاومة

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و157 إصابة كورونا وتعافي 740 حالة

الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة