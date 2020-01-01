شحادة: الوضع الصحي لمصابي كورونا المتواجدين بالمركز الوطني للتأهيل مستقر

بيت لحم / سما /

قال مدير المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم عماد شحادة، إن الوضع الصحي لمصابي "كورونا" المتواجدين في المركز مستقر، وإنه لا زيادة في اعداد المصابين خاصة خلال الفترة التي اقرت فيها الحكومة الاغلاق المسائي ويومي الجمعة والسبت، وقرارها الاخير اغلاق المحافظة بشكل كامل.

واضاف شحادة ، اليوم الإثنين، أن 22 مصابا يتلقون العلاج في المركز، 4 منهم في غرفة العناية المكثفة، والبقية وضعهم الصحي مستقر.

وأشار إلى ان لدى المركز اربعة أسرة شاغرة، وأن العمل جار مع الجهات المختصة والمجتمع المحلي الى زيادة العدد الى ثمانية.

واشاد شحادة بتفاعل المجتمع المحلي في تقديم الدعم للمركز، ولفت إلى أن المركز بصدد بناء غرف لتخصيصها لغسيل ملابس المصابين، مبينا أن جمعية كاريتاس الطبية قدمت للمركز اربعة اجهزة تنفس اصطناعي، كما جرى تركيب خزان للاكسجين السائل.