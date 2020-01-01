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النيابة بغزة تفتح تحقيقا بـ381 قضية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت النيابة العامة بغزة انها قامت على مستوى محافظات القطاع بفتح تحقيق فى381 قضية منها أربع قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.


وأشارت النيابة الى انها حققت ب 55 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي اضافة الى 323 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.


وأكدت انها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات بما فيها توقيف 70 متهم على مختلف القضايا المذكورة .


وأوضحت انها استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#النيابة العامة #تحقيق

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