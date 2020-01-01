الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فراس زكريا القيق (24 عاما)، وفؤاد امجد حدوش، وأمجد الطيطي، وكلاهما يبلغان من العمر 17 عاما، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم العروب شمالا.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي غيث، والد الشهيد الطفل عبد الله، الذي استشهد العام المنصرم ، أثناء ذهابه لأداء شعائر صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.