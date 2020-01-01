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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:

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