اسرائيل: 1707 إصابة جديدة وصناديق المرضى ستطعم حوالي 82 الف شخص يوميا

القدس المحتلة / سما /

ستتمكن صناديق المرضى مبدئيًا من تطعيم حوالي 82،500 شخص يوميًا في حملة لقاح كورونا ، اعتمادًا على توفر اللقاحات والطلب العام عليها.وفقا لقناة كان العبرية.

تقدر صناديق المرضى كلاليت أن بإمكانهم تطعيم حوالي 40 ألف شخص في اليوم ، ويقدر صندوق مرضى مكابي أنه يمكنهم تطعيم حوالي 25000 شخص ، ويقدر ميوحيدت أنه يمكنهم الوصول إلى حوالي عشرة آلاف جرعة لقاح في اليوم ، ويقول لئوميت إنه يمكنهم تلقيح حوالي 7500 شخص في اليوم.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية تسجيل 1707 اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 3.4٪. فيما وصلت الوفيات إلى 2999 حالة منذ تفشي الفيروس.

وتنوي صناديق المرضى في بداية حملة التطعيم البدء بالأشخاص المعرضين للخطر من خلال رسائل مكتوبة ، وإذا لزم الأمر ، عن طريق المكالمات الهاتفية للوصول إلى معدلات تحصين عالية.

وتجري الاستعدادات لنقل اللقاحات من المركز اللوجستي في شوهام ، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر ، إلى المراكز التي سيتم فيها إعطاء اللقاحات. من اللحظة التي تغادر فيها اللقاحات المركز اللوجستي ، ستحتاج إلى استخدامها في غضون خمسة أيام فقط ، و كل منها يحتوي على 975 جرعة لقاح ، الأمر الذي يتطلب استخدام جميع الجرعات من لحظة إذابة الجليد.