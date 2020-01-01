رام الله / سما /

تصدرت زيارة الرئيس محمود عباس لدولة قطر ومباحثاته المنتظرة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، والتي واصلت متابعتها أيضا لممارسات الاحتلال وتطورات جائحة كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يلتقي أمير قطر في الدوحة اليوم

إصابتان برصاص الاحتلال في ضاحية شويكة ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون أشجارا قرب الخليل

اشتية: المؤسسة الأمنية عنوانها الانتماء الوطني وعقيدتها راسخة

17 وفاة و1639 إصابة بـ"كورونا" و93 مريضا يتلقون العلاج في "العناية المكثفة"

القطاع الخاص يتبرع لمشافي الخليل ودورا والأهلي بأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية

الولايات المتحدة تبدأ حملة التطعيم اليوم .. وألمانيا تفرض إغلاقا جزئيا

ابو هولي: مؤتمر المشرفين يبحث اليوم التحضيرات لإنجاح اجتماع المانحين لدعم "الأونروا"

رام الله: انطلاق المؤتمر الأوروبي السادس لمناصرة أسرى فلسطين

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية والتصويت على حل الكنيست

هجمات سيبرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

"الأيام":

الرئيس يصل قطر ويلتقي الشيخ تميم اليوم

"الجائحة": 17 وفاة و1936 إصابة جديدة وازدياد عدد المصابين في غرف العناية المكثفة

4 وفيات و200 إصابة في القدس الشرقية

12 اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

جنين: إغلاق جزئي لعدد من البلدات بسبب "كورونا".

مستوطنون يحرقون مئات الأشجار قرب يطا والاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية شويكة

سلطات الاحتلال تبلور خطة لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة

أنباء إسرائيلية عن تسارع الاتصالات لتبادل الأسرى

خمسة فصائل تدعو إلى عقد لقاء جديد للأمناء العامين لاستكمال الحوار

المغرب: علاقاتنا مع إسرائيل مميزة وكانت قائمة دائما، ولم تتوقف أبدا

أميركيا: عملية ضخمة لنقل ملايين الجرعات من اللقاح إلى مراكز التوزيع

"القدس":

الرئيس يزور قطر ويلتقي أميرها اليوم

إخطارات بوقف العمل ببناء 5 منازل ومنشآت في قريوت واعتقالات بالضفة

إصابات برصاص الاحتلال بطولكرم ومستوطنون يحرقون أكثر من 400 شجرة زيتون في مسافر يطا

الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي المتاخمة لجدار الفصل العنصري من دخولها وزراعتها

رئيس الوزراء: صرف الجزء الآخر من الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري

17 وفاة و1639 إصابة جديدة بكورونا و1987 حالة تعاف

زيادة في عدد المصابين ممن يحتاجون للعلاج في المستشفيات

فعاليات الخليل تؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية