القائمة المشتركة تنفي وجود نوايا لتفكيكها

القدس المحتلة / سما /

نفى عضو كنيست في القائمة العربية المشتركة، وجود أي نوايا لدى أحزاب القائمة بالتخلي عن التحالف المشترك بينهم رغم الخلافات مع النائب منصور عباس.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن ذاك المصدر الذي لم تحدد هويته، أن جميع أحزاب القائمة تفضل البقاء والترشح ضمن قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة التي قد تجري في شهر مارس/ آذار المقبل.

وكانت قناة 12 العبرية، ذكرت الليلة الماضية أن التقديرات تتزايد بشأن إمكانية حصول انقسام داخل القائمة بعد تقارب منصور عباس من الليكود.

وفي السنوات الخمس الماضية، نافست القائمة المشتركة في ثلاث حملات انتخابية وحققت مؤخرًا رقمًا قياسيًا بحصد 15 مقعدًا.