  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

القائمة المشتركة تنفي وجود نوايا لتفكيكها

الإثنين 14 ديسمبر 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة تنفي وجود نوايا لتفكيكها



القدس المحتلة / سما /

 نفى عضو كنيست في القائمة العربية المشتركة، وجود أي نوايا لدى أحزاب القائمة بالتخلي عن التحالف المشترك بينهم رغم الخلافات مع النائب منصور عباس.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن ذاك المصدر الذي لم تحدد هويته، أن جميع أحزاب القائمة تفضل البقاء والترشح ضمن قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة التي قد تجري في شهر مارس/ آذار المقبل.

وكانت قناة 12 العبرية، ذكرت الليلة الماضية أن التقديرات تتزايد بشأن إمكانية حصول انقسام داخل القائمة بعد تقارب منصور عباس من الليكود.

وفي السنوات الخمس الماضية، نافست القائمة المشتركة في ثلاث حملات انتخابية وحققت مؤخرًا رقمًا قياسيًا بحصد 15 مقعدًا.

الأكثر قراءة اليوم

رابط تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..

حوار التليجرام يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد 2020 .. القصة والحل

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام في البريميرليغ

تل أبيب تعلق على تصريحات ضاحي خلفان بشأن المواطنين العرب في إسرائيل

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة

اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى: واللا.. الاحتلال وضع شروطًا جديدة

هنية للأسرى: لن نترككم في غياهب السجون.. والتنسيق الامني شكل عائقا كثيفا أمام تحقيق المصالحة

نتنياهو: إدارة الرئيس ترامب طرحت الخطة الواقعية الأولى لإحلال السلام الإسرائيلي الفلسطيني"