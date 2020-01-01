منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتحول الجو الى غائم وتنشط الرياح واجواء مغبرة فوق بعض المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وأشارت الدائرة إلى أن البلاد تتأثر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً في معظم المناطق، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي يتعمق يوم الأربعاء المقبل، لذا يكون الجو غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما الخميس، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يستمر الجو غائم الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.